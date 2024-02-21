Bakan Bolat'ın babası Şevki Bolat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanımız Sn. Ömer Bolat ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat Beyefendi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, Bolat ailesine ve dost çevresine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Ticaret Bakanımız Sn. Ömer Bolat ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat Beyefendi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, Bolat ailesine ve dost çevresine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2024

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın ahirete irtihal eden muhterem babası Şevki Bolat'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.