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Gündem
DHA 04.08.2023 10:19

Bakan Bolat deprem bölgesi ziyaretlerine devam ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İskenderun Belediyesi'ni ziyaret edip, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile bir araya geldi. Belediyede toplantıya katılan Bakan Bolat, gün boyu Hatay'da temaslarını sürdürecek.

Bakan Bolat deprem bölgesi ziyaretlerine devam ediyor
[Fotograf: DHA]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay programı kapsamında ilk olarak İskenderun Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Bolat deprem bölgesi ziyaretlerine devam ediyor

Bakan Bolat, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı tarafından karşılandı. Bolat, milletvekilleri, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in de katıldığı ziyaretin ardından toplantı düzenledi.

Bakan Bolat deprem bölgesi ziyaretlerine devam ediyor

Bakan Bolat, gün boyu Hatay'da temaslarını sürdürecek ve Hatay Valiliği'ni, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, ardından ekonomiyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

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