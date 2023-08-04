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TRT Haber 04.08.2023 09:32

CHP'de ilçe kongreleri başlıyor

Değişim tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38'inci olağan kurultay için takvim işlerken, ilçe kongreleri de yarın başlayacak. 10 Eylül'de tamamlanacak sürecin ardından partinin yönetim kadrolarında değişiklik bekleniyor.

CHP'de ilçe kongreleri başlıyor

Parti içi muhalefetin değişim çağrılarının odağındaki CHP'de, kurultay takvimi işliyor.

İlçe kongrelerinde oy kullanım hakkına sahip olan delegelerinin seçimi temmuz ayında tamamlandı. Sırada ilçe yönetimlerinin belirleneceği kongre süreci var.

5 Ağustos'ta başlayacak olan ilçe kongreleri 10 Eylül'de sona erecek. Kongrelerde, yönetim kadrolarının büyük oranda değişime gidilmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecini yakından takip ediyor. Kılıçdaroğlu, bu yolla, delege üstünlüğünü elinde tutmayı amaçlıyor.

İlçe kongrelerinin bazılarına bizzat katılması beklenen CHP Lideri, bazılarına da videokonferans aracılığıyla bağlanacak.

CHP'de il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak. 15 Ekim tarihinde tamamlanacak. Ardından CHP Parti Meclisi, seçimli olağan kurultayın tarihini netleştirecek.

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