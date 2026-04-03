Bakan Bayraktar: "Yaşananlar ülkemizin her alanda kendi kendine yetebilir olmasının önemini ortaya koydu

KARDEMİR 2 No'lu Sürekli Döküm Makinesi açılış töreninde konuşan Bayraktar, ülkenin sanayi geçmişinde müstesna yeri olan, Türkiye'nin kalkınmasında en önemli itici güç kaynaklarından biri olan KARDEMİR'in, 89 yıl sonra hala ülkenin göz bebeği kurumlarından olduğunu söyledi.

Bayraktar, KARDEMİR'in on yıllar boyunca ülkenin geçtiği dönemde önemli vazifeyi ifa ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan sonrası çok daha önemli. İçinde olduğumuz kriz dönemleri bize şunu söylüyor; Türkiye çok güçlü olmak zorunda. Türkiye çok güçlü sanayiye, imalat sektörüne, kendi kendine yeten, milli ağır sanayiye sahip olmak zorunda. KARDEMİR, adeta Cumhuriyet'le yaşıt, büyük köklü kuruluş, Türkiye'nin en önemli markalarından biri. Bundan sonraki yüzyılda da Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Türkiye Yüzyılı'nda da bu katkıyı ülkemize vermeye, ülkemizin ekonomisine, gücüne güç katmaya devam edecek. Bunu sizlerle yapacağız. Binlerce kardeşimiz ve adeta bu şehirle iç içe geçmiş, Karabük halkıyla hemhal, bir bütün olmuş tesis olarak bundan sonra da bu özel görevi yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Bayraktar, 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle başladıkları süreçte gayret gösterdiklerini, KARDEMİR ve Karabük'le aralarında özel bağ oluştuğunu dile getirerek, 2 yıl 8 ay boyunca önemli işler yaptıklarını ve önemli kararlar aldıklarını kaydetti.

Bunlardan birinin ete kemiğe bürünmesi, KARDEMİR'in üretimine katılması için toplandıklarını aktaran Bayraktar, "3 Nisan özel bir gün, KARDEMİR'in kuruluş yıl dönümü. 2037'ye geldiğimizde 100'üncü yılını kutlayan, daha güçlü şekilde katma değerli üretim yapmış, karlılığını, istihdamı artırmış şekilde ülkemize daha çok katkı yapan şirket haline gelecek." dedi.

"Bölgemiz ateş çemberi"

Bayraktar, KARDEMİR'in büyük marka olduğuna işaret ederek, "Türkiye Varlık Fonunun ortak olduğu ender şirketlerden biri. Dolayısıyla devlet olarak her daim gözümüzün olduğu, takip ettiğimiz önemli şirketimiz. KARDEMİR'in geleceği sizlerle çok daha parlak olacak. Dünyada büyük kriz var, bölgemiz ateş çemberi. Bütün bu yaşananlar ülkemizin her alanda kendi kendine yetebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu." diye konuştu.

Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılabilmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bayraktar, büyük çalışmalar yaptıklarını, ülkenin yerli, yenilenebilir enerji kaynaklarını hayata geçirdiklerini anlattı.

Bayraktar, Türkiye'nin denizleri ve karalarında petrol, doğal gaz arayan, üreten ülke haline geldiğini ifade ederek, "Bir hafta sonra cuma günü Somali'de olacağız. Çağrı Bey Sondaj Gemimiz, Somali'de sondaj faaliyetine başlayacak. Dolayısıyla 10-15 yılda geliştirdiğimiz kabiliyetle Türkiye'yi enerji alanında da dışa bağımsız hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye savunma sanayisinde adeta çağ atlandığına dikkati çeken Bayraktar, "Tüm sanayinin esas itici gücü, esas önemli temeli bu içinde olduğumuz demir çelik endüstrisi, sektörü. KARDEMİR'in önünde çok önemli potansiyel, dönem var. Bu sorumluluğu, 89 yıl olduğu gibi bundan sonra yerine getirmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Alparslan Bayraktar, KARDEMİR'in büyüdükçe kentin istihdamına daha da katkı yapacağını, çalışmalarla çok daha farklı noktalara geleceğine inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seneye 90'ıncı yıl. Türkiye'de bu kadar köklü geçmişi olan markamız, şirketimiz yok. 90'ıncı yıla uluslararası güzel konferans yakışır. Üniversitemizle konferansı tertip etmek suretiyle önümüzdeki yılki kutlamalar, çok daha anlamlı hale gelir. 2 No'lu Sürekli Döküm Merkezi'mizin (Makinesi) ve yaklaşık 74-75 milyon doları bulan önemli yatırımların fabrikamıza, Karabük'e, ülkemize ve ekonomisine katkılar getirmesini, hayırlı olmasını diliyorum."

"Yüksek katma değerli ürünlere yönelik yatırımlarımız devam ediyor"

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz da kuruluşlarının 89. yıl dönümünü ve KARDEMİR için büyük önem taşıyan bir yatırımı daha hayata geçirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bakan Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde ortaya koyduğu vizyonla stratejik temellerini attığı yüksek katma değerli ürünlere yönelik yatırımların devam ettiğini bildiren Oflaz, "Yeni Vakum Tesisi ve Sizing Block yatırımlarıyla başlayan serüvende bugün Yeni Sürekli Döküm Makinesi yatırımımızı devreye alıyoruz. Üretime devam eden tesis ve ünitede 16 ay gibi kısa sürede sizlerin de şahitliğinde bu büyük yatırımımızı KARDEMİR'e, Karabük'ümüze ve ülkemiz sanayisine kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oflaz, açılışın KARDEMİR'in ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü olan 3 Nisan'a tevafuk etmesinin de kendilerinde farklı heyecanı barındırdığını dile getirerek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine hizmet edeceğine inandıkları yatırımın hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bayraktar ile emeği geçen tüm yönetici, çalışanlar ve paydaşlarına şükranlarını arz etti.

Konuşmaların ardından Oflaz, Bakan Bayraktar'a "KARDEMİR Onursal Başkanlık Ünvanı" verdi.

Bakan Bayraktar, daha sonra KARDEMİR çalışanlarıyla yemek yedi.

Programa, Vali Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve diğer ilgililer katıldı