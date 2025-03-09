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Gündem
AA 09.03.2025 18:18

Bakan Bayraktar, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Külliye'de Ramazan" programı kapsamında kurulan kitap stantlarını ve düzenlenen atölyeleri ziyaret etti.

Bakan Bayraktar, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" programı etkinlikleri, vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda tiyatro ve sinema gösterimleri yapılıyor, geleneksel çocuk oyunları oynanıyor, çeşitli sanat atölyeleri ve imza günleri düzenleniyor.

Programın dokuzuncu gününde "Külliye'de Ramazan" etkinliklerini ziyaret eden Bayraktar, kitap stantlarını ve atölyeleri gezdi, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Bayraktar, etkinliklere ailesiyle beraber geldiğini ifade ederek, "'Külliye'de Ramazan' programı çok özel bir program ve inşallah bundan sonraki senelerde devam edecek" dedi.

"Milletimizle beraber buradayız"

Ramazan ayının tüm İslam alemi için önemli olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu ay çocuklarımızı, özellikle gençlerimizi farklı etkinliklerle ramazanın coşkusuna, ramazanın heyecanına kavuşturmak hakikaten önemli. Burada hemen her kesime hitap edecek programlar tertip ediliyor. Burası milletin evi. Buraya sadece kabine toplantılarına gelmiyoruz, farklı toplantılar için de geliyoruz. Milletimizle beraber buradayız. Dolayısıyla ramazan şimdi çok daha güzel, daha heyecanlı geçiyor bizler için."

Alparslan Bayraktar, bu ay başında Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nı devreye aldıklarını anımsatarak, bunun tarihi bir proje olduğunu söyledi.

Ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirten Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, ramazanla beraber gelen bir başka bereket oldu açıkçası. Geçtiğimiz otuz yılın hayali olan Türkmen gazı Türkiye'ye ulaştı. Ülkemizde şu anda günlük akış devam ediyor. İnşallah bundan sonra da artarak devam edecek. Bunun yanında doğal gaz ve petrol aramalarımız da büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte milletimize hayırlı haberler veririz. Biz gece gündüz bu konuda çalışmaya devam ediyoruz."

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Ramazan Bayramı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar
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