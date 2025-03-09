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Gündem
AA 09.03.2025 17:05

İletişim Başkanı Altun'dan 'Surviving Assad' belgesel serisine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Altun, TRT World'de yayınlanacak "Surviving Assad" belgesel serisinin, yalnızca bir yapım değil, insanlık vicdanına bir çağrı, hakikatin karanlıkta kaybolmasına karşı bir duruş olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Altun'dan 'Surviving Assad' belgesel serisine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, ilk bölümüyle bu akşam TRT World'de ekrana gelecek, Suriye'de 13 yıl süren savaşın dehşetini tanıkların gözünden anlatan "Surviving Assad" belgesel serisine ilişkin Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulundu.

Suriye'de 13 yıl süren savaşın, milyonlarca insanın hayatını altüst ettiğine dikkati çeken Altun, işkenceler, infazlar, kayıplar ve mahkeme salonlarında verilen ölüm emirleriyle Esed rejiminin sadece kendi halkını değil, insanlık onurunu da katlettiğini anlattı.

Altun, "Surviving Assad" belgesel serisinin, bu vahşeti 6 çarpıcı bölümle gözler önüne serdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dera'da bir çocuğun, Hamza El Hatib'in, okul duvarına yazdığı cümleyle başlayan isyanın rejim tarafından nasıl kanla bastırıldığı; Perşembe Mahkemeleri'nde hukukun infaza dönüştüğü; morglarda '23 Numara'yı arayan bir babanın çaresizliği; işkencenin bedenleri ve ruhları yok eden bir silaha dönüşmesi, Tadamon ve Doğu Guta katliamlarında tanıkların susturulmaya çalışılan çığlıkları ve nihayetinde hayatta kalanların anlatılmamış hikayeleri...

Bu belgesel, yalnızca bir yapım değil, insanlık vicdanına bir çağrı, hakikatin karanlıkta kaybolmasına karşı bir duruştur. Suriye'de çocuklar öldürüldü, aileler dağıtıldı, bir halk yok edilmek istendi. Ancak tarih, sessiz kalanları da kaydedecek. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmaya, gazetecilikle hakikati gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. 'Surviving Assad', unutulmasın diye var, çünkü unutmak, insan olmaktan vazgeçmektir. Belgeselin ilk bölümü, bugün saat 19.30'da TRT World'de yayınlanacaktır."

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı TRT
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