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Gündem
TRT Haber 05.03.2025 15:33

Bakan Bayraktar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılışı töreni öncesinde Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılışı töreni öncesinde Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile yaptığı görüşmenin ardından sahada incelemelerde bulunduklarını belirtti. 

Bakan Bayraktar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Bayraktar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede enerji alanındaki stratejik iş birliğin ve ortak projelerin değerlendirildiğini belirtti.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Enerji alanında İki Devlet, Tek Millet anlayışıyla iş birliğimize devam ediyoruz"

"Türkiye ve Azerbaycan, enerji alanında “İki Devlet, Tek Millet” anlayışıyla hareket ederek güçlü iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı ile bu ortaklığımızın daha da pekişeceğine inanıyorum" .

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Alparslan Bayraktar Azerbaycan Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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