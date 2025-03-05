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TRT Haber 05.03.2025 15:29

Adalet Bakanı Tunç: 1 milyon 854 bin dosyada taraflar uzlaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, alternatif çözüm yöntemlerinden uzlaştırma ile bugüne kadar 1 milyon 854 binin üzerinde dosyada anlaşma sağlandığını belirterek, Türkiye Yüzyılı’nın ilk belgesi olan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde uzlaştırma müessesesinin etkinliğinin artırılacağını kaydetti.

Adalet Bakanı Tunç: 1 milyon 854 bin dosyada taraflar uzlaştı

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 3. amacı olan ‘Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması’ ile ‘Telafi edici adalet anlayışına uygun düzenlemeler yapılacak ve uzlaştırma kurumunun etkinliği artırılacak.’ hedefi belirlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, onarıcı adalet anlayışını yansıtan, mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağlayan uzlaştırma ile 1 milyon 854 bin 932 dosyada tarafların el sıkışarak anlaştığını kaydetti.

 

"Uzlaştırma yüzde 83 başarı oranıyla uygulanıyor"

Uzlaşmanın yüzde 83 başarı oranına ulaştığını belirten Bakan Tunç, “Ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan uzlaştırmayla adalete erişimi güçlendiriyor, toplumsal barışa katkı sunuyoruz. Onarıcı adalet anlayışını yansıtan, mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağlayan uzlaştırma müessesesi kapsamında, müzakere edilen dosyaların yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık. 2017 yılından bugüne toplam 1 milyon 854 bin 932 dosyada uzlaşma sağladık. İhtilafların büyümeden, barışçıl ve yapıcı bir şekilde çözümlenmesine önemli katkı sunan 32 bin 315 uzlaştırmacımıza emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Arabuluculukta çözüme ulaşan dosya sayısı 4 milyonu aştı
Arabuluculukta çözüme ulaşan dosya sayısı 4 milyonu aştı

"Alternatif çözüm yöntemlerini geliştirilmeye devam edeceğiz"

Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de uzlaştırmanın geniş yer aldığını belirten Bakan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde de önemli yer ayırdığımız alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz.”

"Toplumsal barışa katkı sunuyoruz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza muhakemesi alanında alternatif çözüm yolu olan uzlaştırma ile yargının iş yükünün hafiflediğini ayrıca yaşanan olayların yeni ihtilaflar oluşmadan çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

Uzlaştırmada, anlaşmazlığın taraflarca belirlenen koşullar doğrultusunda karşılıklı anlaşması ile çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Bakan Tunç, mağdur tarafın suç nedeniyle uğramış olduğu tüm zararların giderilmesi ile dosyaların çözüme kavuştuğunu söyledi.

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