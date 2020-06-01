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Bakan Albayrak: Peak'in satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Peak'in satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 17:06
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