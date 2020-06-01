Haber Giriş: Kaynak: AA
Rusya'daki Türk hasta ambulans uçakla yurda getirildi
[Fotoğraf: DHA]
Moskova’da yaşayan COVID-19 hastası Türk vatandaşı, durumunun ağırlaşması üzerine ambulans uçak ile Adana'ya getirildi.
Türkiye, dünyanın farklı ülkelerinde rahatsızlanan vatandaşlarını ülkeye getirmeye devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan 36 yaşındaki Selahattin Uğur'un yakınları durumu ağırlaşınca, Moskova Büyükelçiliğine başvurdu.
Uğur'un tedavisinin Adana'da yapılmasını isteyen yakınlarının talebi üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Türkiye'den Moskova'ya hareket etti.
[Fotoğraf: DHA]
Moskova'dan alınan Uğur, uçakla memleketine getirilip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Türkiye yardım rusya ambulans uçak Selahattin UğurSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 17:33
Sıradaki Haber
Şehit Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in kanı yerde kalmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz