Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak kuzeyinde teröristlere ait mühimmat imha edildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Irak kuzeyi Metina bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait mühimmat imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki arama tarama faaliyetleriyle ilgili açıklama yaptı.
Irak kuzeyi Metina bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait 53 mayın, 1 savunma el bombası, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve 1 adet RPG-7 roketi ele geçirilerek imha edildi.https://t.co/Y5FNALH9jH#MSB #TSK pic.twitter.com/OvXS0SrsPu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2020
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Metina bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait 53 mayın, 1 savunma el bombası, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve 1 adet RPG-7 roketi ele geçirilerek imha edildi."
Etiketler: son dakika msbSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 16:21
Sıradaki Haber
Ali Erbaş: Maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz