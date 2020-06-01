Haber Giriş: Kaynak: AA
Ali Erbaş: Maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim
[Fotoğraf: AA]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleriyle ilgili mesajını Twitter hesabından paylaştı.
Temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Dünyanın salgınla mücadelesinde en önemli ilke, Peygamberimizin 'Salgın hastalık bulunan yere girmeyiniz, böyle bir yerde iseniz oradan çıkmayınız' hadisi oldu. Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim" dedi.
Ülke olarak Kovid-19’la mücadelede bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti, yeni normal dönemde de devam ettirmek için maske, mesafe ve Peygamberimizin ‘imanın yarısı’ dediği temizliğe devam edelim. pic.twitter.com/b68Jlu8yX7— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 1, 2020
Etiketler: yeni normal Diyanet İşleri Başkanı Ali ErbaşSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 16:00
Son Haberler
- 16:39
- 16:57
- 16:42
- 16:25
- 16:26
Sıradaki Haber
CHP'li Özel ve Özkoç'un fezlekesi Bakanlığa gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz