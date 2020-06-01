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Fuat Oktay, Hava Kuvvetlerinin 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 109. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, "İstiklal ve istikbalimiz için göklerde hakimiyet kuran, şanlı bayrağımızı semalarda gururla taşıyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 109. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" paylaşımında bulundu.
İstiklal ve İstikbalimiz için göklerde hakimiyet kuran, şanlı bayrağımızı semalarda gururla taşıyan #TürkHavaKuvvetleri’mizin 109. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. pic.twitter.com/Mjpi4iwbra— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 1, 2020
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