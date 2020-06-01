Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 109. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, "İstiklal ve istikbalimiz için göklerde hakimiyet kuran, şanlı bayrağımızı semalarda gururla taşıyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 109. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" paylaşımında bulundu.