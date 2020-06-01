AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ta Limasol'da camiye yapılan çirkin saldırı hakkında açıklama yaptı.

Caminin yakılmak istenmesini şiddetle kınadıklarını belirten Çelik şunları söyledi:

"Güney Kıbrıs’ta, Limasol’da Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz.

Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır."