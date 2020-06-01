Yargıda davalar kaldığı yerden devam ediyor. Haziran ayında, 3 ana darbe girişimi davası ile birlikte toplam 16 dava görülecek. 1586 sanık hakim karşısına çıkacak.

521 sanıklı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası, normalleşme sürecinde başlayan ilk darbe girişimi davası oldu. Sanıklar arasında, 15 Temmuz’da TRT’ye baskına gelen darbecilerin de bulunduğu davada, 15 gün boyunca tanıklar dinlenecek.

Darbe girişiminin en kritik adresi Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin 475 sanıklı dava, 16 Haziran'da görülecek. Sanıklar arasında 15 Temmuz'un sivil yöneticileri ve Ankara'yı bombalayan F-16 pilotları da bulunuyor. Davada sanıkların esas hakkında mütalaaya karşı son savunmaları alınacak.

Kara Kuvvetleri davası 6 Temmuz'da başlayacak

16 Haziran'da, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Jandarma Genel Komutanlığı davasına devam edilecek. 243 sanıklı davanın sanıkları arasında, Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı öldürmeye çalıştığı belirlenen eski Albay Erkan Öktem de bulunuyor.

Kara Kuvvetleri davası ise 6 Temmuz'da başlayacak.

Haziran ayı boyunca İstanbul, İzmir, Adana ve Balıkesir'de de FETÖ'ye yönelik davalara devam edilecek.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Mustafa Tunç