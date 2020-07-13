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Bakan Albayrak, Azerbaycan'a gerçekleştirilen saldırıyı kınadı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan’a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakika Ermenistan çatışma berat albayrak AzerbaycanSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:59
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