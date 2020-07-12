Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı. 2 Azerbaycan askeri şehit oldu, 5 asker yaralandı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Fatih Avanos Bakü’den aktardı. pic.twitter.com/g0lmcjhntz— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2020
Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Etiketler: çatışma Azerbaycan-ErmenistanSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 17:43
Sıradaki Haber
Filistin'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 37'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz