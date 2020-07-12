Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, 349 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 7 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 23’ünün durumunun ağır olduğu, bin 116 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Vaka sayısında hızlı artış

COVID-19 salgınının ilk dalgasının etkisine nisanda giren Filistin'de 2'nci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı 2'nci dalgada 349'a kadar çıktı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 6 bine yaklaştı.

Filistin yönetimi 5 Temmuz’da, COVID-19 vakalarında görülen artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kentlerde 1 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.