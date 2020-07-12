Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 asker öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti.
Emniyet yetkilileri, Baglan'ın Çeşm-i Şir bölgesinde, militanlarla güvenlik güçleri arsında çatışma çıktığını açıkladı.
Çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 10 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti.
Çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiği vurgulandı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: afganistan haberleri Baglan vilayeti taliban çatışmaSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 14:43
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