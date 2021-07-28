Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan şehit askerler için taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ile Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 27 Temmuz'da şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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