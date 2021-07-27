AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, savaş döneminde Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırdığı ve sivil kayıpların yaşandığı Gence kentini ziyaret etti.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile Gence Valisi Niyazi Bayramov'un eşlik ettiği heyet, yıkılan binaların enkazını gezerek incelemelerde bulundu, buralara karanfil bıraktı.

Kurtulmuş, Ermenistan'ın gece yarısı meskun mahalle füze saldırısı düzenleyerek tamamen insanlık dışı bir eyleme imza attığını vurguladı.

"Ermenistan'ı şiddetle telin ettiğimizi kayıt düşmek için buradayız"

Savaş meydanında mertçe savaşamayanların kalleşçe sivillere saldırdığını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Çevredeki yıkıntılar, kirli bir yüzü bütün dünyaya ifşa eden açık kanıtlardır. Buna rağmen dünya bu gerçeği görmek istemedi. Savaş sırasında insanlık dışı saldırılarıyla gündeme gelen Ermenistan'ı şiddetle telin ettiğimizi, burada asla unutulmaması gereken bir insanlık suçu işlendiğini kayıt düşmek için bugün buradayız. Ümit ediyoruz ki; zaman içerisinde bütün uluslararası çevreler tarafından da gereği yerine getirilerek bu suçu işleyenler hakkında gerekli işlemler başlatılır. Ermenistan'ı bir kez daha yaptıkları bu insanlık dışı vahşet dolayısıyla telin ediyoruz."

Kurtulmuş, tarihi anıtları ziyaret etti

AK Parti heyeti, Gence'deki İmamzade Külliyesi'ne de ziyarette bulundu. 12 imamlardan 5'incisi Muhammed el-Bakır'ın oğlu İbrahim'in mezarının bulunduğuna inanılan türbeyi ziyaret eden heyete, Kafkas Müslümanları İdaresi Doğu Bölgesi Temsilcisi Tahir Abbasov bilgi verdi.

Kurtulmuş, türbede Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

AK Parti heyeti daha sonra ünlü şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin türbesini ziyaret etti.