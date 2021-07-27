Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 21:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da önemli
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından artan vakalara karşı tedbir ve aşı çağrısı yaptı.
"Zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da önemli"
Bakan Koca, "Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" dedi.
Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2021
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