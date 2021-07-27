Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin, Tunus’un istikrarı ile huzuruna verdiği önem ve Tunus halkına olan desteği vurgulandı.

Tunus'ta demokrasiye müdahale

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik demokrasiye müdahale girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

