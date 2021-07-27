Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Arhavi'de metrekareye 87, Fındıklı'da 69, Hopa'da ise 57 kilogram yağış düştüğünü söyleyen Soylu, bunun afet olarak nitelendirilemeyeceğini ancak yine de ilçede ufak bir derenin taştığını dile getirdi.

[Artvin'de şiddetli yağış] ]İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 107'si dalgıç olmak üzere 200'ün üzerinde personel, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti.https://t.co/S3LOZ0RO69 pic.twitter.com/80FeIvsgXB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021

Yarım metrenin biraz üzerinde oluşan su baskınına ekiplerin hemen müdahalede bulunduğunu dile getiren Soylu, Rize Güneysu'da olduğu gibi burada da kapalı derenin üzerinin, bundan sonra aynı şeylerin yaşanmaması için açılmasına karar verildiğini vurguladı.

Soylu, aynı alanı geçmişte de 4-5 kez aynı şekilde su bastığını, bu durumun artık sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Şehir içlerindeki derelerin üstünün, yol ya da daha farklı şekillerde kullanılmak için kapatılmaması gerektiğine dikkati çeken Soylu, burada kapatılan alandan da pazar yeri olarak istifade edildiğini belirtti.

Soylu, bu alanda Güneysu'daki gibi sağlıklı, aynı zamanda güvenilir ve şehrin peyzajına imkan sağlayacak bir projenin uygulanacağını kaydetti.

Derenin üzeninin 1985'te kapatıldığını öğrendiğini anlatan Soylu, derenin üstünün açılmasıyla etrafındaki binalara yönelik su baskını riskinin ortadan kaldırılacağını ifade etti.

"Arhavi'de temizlik çalışmalarının yüzde 95'i bitti"

İlçede 444 araç ve 1500 personelin çalıştığına dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek büyük özveriyle, adeta canla başla çalışan ekiplere teşekkür etti. Soylu, Arhavi halkının da bu emeğin farkında olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, ekiplerin çalışmasıyla su basan evlerin tespit edildiğini ve araçlar vasıtasıyla su seviyesinin oldukça düşürüldüğünü dile getirdi.

Güneysu ve Murgul'da kayıp üç vatandaşı arama çalışmalarına 107'si dalgıç 200'ün üzerinde personelle devam edildiğini belirten Soylu, Güneysu'daki çalışmaların şiddetli yağış ihtimali nedeniyle bugün derelerde gerçekleştirilemediğini ancak öbür gün tekrar sürdürüleceğini anlattı.

Arhavi'deki temizlik çalışmalarının yüzde 95'inin bittiğine işaret eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşların zararlarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve belli bir noktaya da gelindiğini söyledi.

"300'ün üzerinde işletmede hasar oluştu"

Soylu, ilçede 300'ün üzerinde işletmede önemli ölçüde hasar oluştuğunu anlatarak, "Kimisinin 40 yıllık birikimleri yok oldu, bunlar az birikimler değil. Su basınca sadece binaları su almıyor, milli servet de ortadan maalesef kayboluyor. Bizim görevimiz onları da ayağa kaldırabilmek" dedi.

Hasar oluşan iş yerleri arasında sigortalı olanların da bulunduğunu belirten Soylu, bu konuda duyarlı davranan sigorta şirketlerine teşekkür etti.

Afeti kimsenin istemeyeceğini, bunun olmaması için de gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Soylu, "Şunu da söylemek gerekir, buranın da tespitidir bu, DSİ'nin bugüne kadar yapmış olduğu tahkimatlar yapılmamış olsaydı belki de çok büyük can kayıpları ve hasarlarla karşı karşıya kalacaktık" diye konuştu.

Soylu, kapalı derenin üzerinin açılmasının, alınan önemli kararlardan biri olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kararı Sayın Cumhurbaşkanımıza da Rize AFAD'daki brifingimizde hep birlikte arkadaşlarımızla arz etmiştik. İnanıyorum ki bundan sonra alacağımız tedbirlerle vatandaşlarımızın bu hasarlarını da mümkün olduğu ölçüler içerisinde gidererek, inşallah bu tür afetlerle karşı karşıya kalmayacak durumları ortaya koyacağız. Ama devlet, kurumlarımız, belediyelerimiz ve yerel yönetimlerimiz tedbir alacak, vatandaşlarımız da tedbirli ve temkinli olacak, hep birlikte el birliğiyle. Çünkü dünyanın da birçok yerinde bu oluyor, Almanya'dan Çin'e, Belçika'ya kadar. Biraz önce yağan yağmurun Batum'a gittiğini oradaki videolardan gördük, orada da su baskınları oldu. Allah'a çok şükür imkanımız, kaynağımız var, devletimiz güçlü, bunların üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip. Yetişmiş elemanlarımız, ekiplerimiz, araçlarımız çok kuvvetli. Bunları bir araya getirdik mi bunlarla karşılaşmayacak tabloyu ortaya koyacağımıza inanıyorum."

Sosyal medyada veya diğer yerlerde çok büyük bir sel olduğuna dair bilgilerin dolaştığını anlatan Soylu, "Evet bir dere taştı ama bir önceki taşan ve hakikaten çok büyük hasara yol açan ana dere değil, bir ara dere taştı. Onunla ilgili de gerek DSİ'nin gerek belediyenin gerek diğer kurumların ekipleri, akan yerleri kestiler ve şimdi de pompalarla beraber, tespit ettikleri evlerde temizliklerini yapıyorlar" dedi.

"Devlet devletliğini gösteriyor, hiç kimsenin endişesi olmasın"

Soylu, "vatandaşların mağduriyetinin ne zaman giderileceği" yönündeki soru üzerine, şunları kaydetti:

"15 gün içerisinde, hepsiyle halleştik. Birçoğunun ödemelerine başlandı, mesela eşya hasarlarının zannediyorum ki yüzde 60-70'ini bugün hesaplarına yatırmışlardır, yarın da hesaplarına yatar. Araç hasarlarıyla ilgili şöyle bir yöntem izledik, tabii ilk başta insanlar 'Aracım pert oldu, gitti.' dediler ama sonra tamircilere getirince onarım masrafları çıktı, biz onların da masraflarını karşılaşacağız, her şeyi yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Devlet devletliğini gösteriyor, hiç kimsenin endişesi olmasın. Burada işletmelerle de birebir konuştuk, hepsiyle onların ve kendi deyimimizle halleştik. Sadece hasar ödemiyoruz, hasar ödeme mantığıyla bakmıyoruz. Tek bir şeyle bakıyoruz, o işletmeler milli servetimizdir ve ayağa kalkmak zorundalar. Onlar da ayağa kalkabilecekleri konusunda kani oldular. İnşallah birlikte bu yaraları sararak yola devam edeceğiz."

Yaşanan afetin mali boyutunun sorulması üzerine de Soylu, "Eşya, iş yeri ve araç olmak üzere toplam 85 milyonluk sadece buraya yönelik bir hasar gerçekleşti." diye konuştu. Bakan Soylu, bu maliyete altyapı ve yol gibi diğer hasarların dahil olmadığını söyledi.

İki hanenin yıkıldığını anımsatan Soylu, "Onlarla ilgili de gerekli görüşmeler yapıldı. Onların da mağduriyetleri çok yakın zamanda giderilecek. Onların da destekleri sağlandı zaten. İnşallah yarın sabah da onlar gelecek, bir karar vereceğiz. O karara göre adım atılacak" sözlerini kullandı.