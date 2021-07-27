Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB adına kapalı Maraş hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

"Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen açıklamaların hükmü yoktur"

Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınadığını ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir.

"KKTC'nin aldığı kararlara desteğimiz tamdır"

Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda KKTC makamlarının önerilerine ve aldıkları tüm kararlara desteğimiz tamdır. Maraş açılımı KKTC Hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004’te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC’yi muhatap almayı öğrenmelidir.