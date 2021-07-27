Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit oldu, bir terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle sağlanan temasta çatışma çıktı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.https://t.co/SsLoUufCoM pic.twitter.com/GhMn7osPRZ
Çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı. Yaralı askerin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Çatışmada bir terörist de etkisiz hale getirildi.
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