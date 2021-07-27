Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle sağlanan temasta çatışma çıktı.

#SONDAKİKA

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.https://t.co/SsLoUufCoM pic.twitter.com/GhMn7osPRZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021

Çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı. Yaralı askerin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Çatışmada bir terörist de etkisiz hale getirildi.