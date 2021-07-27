Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 22:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk il milli eğitim müdürleriyle görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla 81 ilden Milli Eğitim müdürleriyle video konferans üzerinden toplantı yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürüyle okullardaki yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirdi.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, “Okulum Temiz Belgesi” standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı.
"Tüm okulların koşullarını izleyip değerlendiriyoruz"
Bakan Selçuk, "Bu yıl 4 bin 540 denetçi ile birlikte tüm okulların koşullarını büyük bir titizlikle izleyip değerlendiriyoruz" dedi.
Selçuk, şu ana kadar 51 bin okuldan 20 bine yakınının Okulum Temiz Belgesi'ni yenilediğini diğer okullarda çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.
Milli Eğitim Bakanı, "6 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
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