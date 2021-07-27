Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürüyle okullardaki yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirdi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, “Okulum Temiz Belgesi” standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı.

"Tüm okulların koşullarını izleyip değerlendiriyoruz"

Bakan Selçuk, "Bu yıl 4 bin 540 denetçi ile birlikte tüm okulların koşullarını büyük bir titizlikle izleyip değerlendiriyoruz" dedi.

Selçuk, şu ana kadar 51 bin okuldan 20 bine yakınının Okulum Temiz Belgesi'ni yenilediğini diğer okullarda çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanı, "6 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.