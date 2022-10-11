Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede 12-13 Ekim tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Macaristan
Son Haberler
- 16:25
- 16:24
- 16:26
- 16:19
- 16:21
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin'le bir araya gelecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz