Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede 12-13 Ekim tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.