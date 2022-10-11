Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Astana'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması ihtimalini Astana'da görüşebileceğini söyledi.

Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili Astana'da hazırlıkların devam ettiğini belirten Peskov, görüşmenin Perşembe günü gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na riyaset edecek.

İlgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek konsey toplantısında, Türkiye-Kazakistan münasebetleri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın derinleşitirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde ise Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.