Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı
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