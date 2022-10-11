Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl sevkiyatı sürüyor: 8 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
[AA (arşiv)]
Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 8 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan tahıl yüklü 8 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 8 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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