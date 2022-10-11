Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan tahıl yüklü 8 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 8 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadesi kullanıldı.