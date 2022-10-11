MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP'nin başörtüsü teklifini samimiyetsiz bulduğunu belirten Bahçeli, anayasa değişikliğine destek çağrısı yaptı.

"Yasal değil anayasal güvence için gelin elinizi taşın altına koyun. İşte er meydanı, işte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı. Başörtüsü meselesi bitmiş mağduriyetler kapanmıştır. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi başkadır. CHP'nin geçen hafta hazırladığı teklif baştan savma ve samimiyetsizdir. Kılıçdaroğlu şayet samimi ise buyursunlar gündemdeki anayasa değişiklik paketine destek versinler."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: CHP yönetimi şayet samimiyse buyursunlar gündemdeki anayasa değişikliği teklifine destek versinler. pic.twitter.com/4DpyX1p4Cb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 11, 2022

Hükümetin Cemevi adımları

Bahçeli'nin gündeminde hükümetin alevilerin taleplerine yönelik çalışmaları da vardı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz hafta cuma günü Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müspet açıklamaları tümüyle destekliyor, çok isabetli bulduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum."

"Herkes biliyor ki ABD'ye adaylık için icazet almaya gittin"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini de sert sözlerle eleştirdi.

"CHP Genel Başkanı’nın ABD’ye yüz sürmesi, el açması, aman dilenmesi tek kelimeyle acizliktir, yetersizliktir, milletine sırt dönmektir. Herkes biliyor ki, ABD’ye cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin."

"İstanbul'da müzakere masasının kurulması inşallah gerçekleşecek"

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barışa yönelik çabalarına da destek veren Bahçeli, müzakere masası için İstanbul'u işaret etti.

"Rusya ile Ukrayna arasında süregelen ve çetrefil bir hal alan kanlı savaşın İstanbul’da kurulacak muhtemel bir müzakere masasıyla kalıcı bir çözüme ulaşması da inşallah gerçekleşecektir."

