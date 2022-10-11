Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kütüphanesi'nde, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsamında "Gençlik Buluşması" programında üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’a böyle önemli bir toplantı yapılmasında ortaya koyduğu iradeden dolayı teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer alabilmesi için çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle sürdürdüğünü belirten Tatar, her geçen gün ulaşım ve iletişim imkanlarıyla küresel dünyada Türk devletlerinin birbirlerine daha da yakınlaştığını söyledi. Tatar, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla yıllar önce Türk devletleri arasına konan suni engellerin ortadan kalkmasıyla, dünyadaki teknolojik imkanlarla artık o engeller tamamen ortadan kalkmıştır, o bakımdan gönül birliği içerisinde gönül coğrafyasında bizlerin birbirine daha da yakınlaşması elbette tüm halklarımızın refahı ve mutluluğu için önemli bir takım adımların atılmasına vesile olmaktadır. Türk birliğine geldiğimizde gerçekten burada çok çalışma olacak. 700 milyar dolarlık ticaret hacminin ancak 18 milyar doları kendi aramızda. Diğer o ticaret başka memleketlerle yapılmaktadır. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki yıllarda Türk Devletler Teşkilatı'nın daha da yakınlaşmasıyla alınacak olan ortak kararlarla bu var olan ticaret hacmi, bu devlet teşkilatı içerisinde, Türk soyundan ve geleneklerinden gelen devletlerin birlikte ticaret yapmalarına yönelik, yani birbirimizi tercih etmek suretiyle..."

KKTC'de cumhurbaşkanı olmanın kendisi için şeref olduğunu dile getiren Tatar, kendisi için önemli olanın anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile milli siyasette birlikte çalışabilmek olduğunu kaydetti.

Tatar, Türkiye'nin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Dünyayı birçok kez gezmiş biri ve az çok bu işleri bilen biri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin liderliğinde ve önderliğinde bütün Türk devletlerine çok önemli imkanlar verilebilecektir. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her alanda yol göstermektedir. Çünkü Türkiye çağ atladı, büyük ve başarılı devlet. Her alanda insan kaynağıyla ve potansiyeliyle ve elde ettiği başarılarıyla bütün Türk devletlerine yön verebilecektir."

Programa, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Akın, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy ve öğrenciler katıldı.