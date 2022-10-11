Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2023'e kadar ekonomi ağırlıklı mesai yapacak.

İlk paket meclis gündeminde.

Üniversitelilerin kredi borçlarından icralık dosyalara kadar birçok kalemde düzenlemeye gidilecek. Teklif önce plan ve bütçe komisyonunda, ardından Genel Kurul'da ele alınacak.

Diğer iki torba teklifin de ana başlığında ekonomi olacak.

EYT için prim hesapları yapıldı, taslak çalışmada sona gelindi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu çözüme kavuşturulacak.

1999 yılı öncesinde işe girmiş olan çalışanlar için prim hesaplaması özenle yapıldı.

Çalışma Bakanlığı kendi taslağını oluşturdu ve kısa zaman içinde Meclis'e sunulacak. Bu düzenlemenin yıl sonunda Meclis'ten geçmesi planlanıyor.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi

Kamuda sözleşmeli çalışan personelle ilgili düzenleme de yolda...

Kamudaki yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışma büyük ölçüde tamamlandı.

Günübirlik kiralanan tesislere denetim

Bu dönem turizm sektörüne ilişkin de bir çalışma yapılıyor.

Günübirlik kiralanan tesislere denetim getirilecek. Bu tesislerin başka kişilere kiralanmasının önüne geçilecek. Düzenlemeyle birlikte cezalar da artırılacak.