Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 12:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katılıyor
[Fotograf: AA]
Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından AK Parti'ye katılacağını açıkladı.
CHP İzmir Milletvekili olarak Meclis'e giren ancak daha sonra istifa ederek geçtiği Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelebi şu ifadeleri kullandı:
"Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Çelebi'ye rozetinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağını söyledi.
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