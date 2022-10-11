CHP İzmir Milletvekili olarak Meclis'e giren ancak daha sonra istifa ederek geçtiği Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelebi şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Çelebi'ye rozetinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağını söyledi.

