Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den yapılan açıklamada, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 2-9 Ekim'de gerçekleştirilen planlı bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamış olup 10 Ekim itibarıyla doğal gaz akışı başlamıştır" ifadesine yer verildi.