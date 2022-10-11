Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda gaz akışı yeniden başladı
[Getty]
İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda doğal gaz akışı, planlı bakım-onarım çalışmalarının ardından dün yeniden başladı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den yapılan açıklamada, İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 2-9 Ekim'de gerçekleştirilen planlı bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamış olup 10 Ekim itibarıyla doğal gaz akışı başlamıştır" ifadesine yer verildi.
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