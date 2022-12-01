Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.

Mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik eden ve başarılar dileyen Bakan Akar, Türkiye ve İtalya’nın son derece önemli iki dost ve müttefik olduğunun altını çizdi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin çizdikleri çerçevede; ikili askeri ilişkilerin ve savunma sanayi iş birliği konusundaki mevcut potansiyelin artırılmasının stratejik ortaklığımızı daha üst seviyelere taşıyacağını vurguladı.

Bakan Akar, bu bağlamda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde İtalya’yla yürüttüğü ikili ve çok taraflı iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu, terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacağını belirtti.