Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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