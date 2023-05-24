Bakan Akar'dan 'güney ordusu' tepkisi

Akar, CNNTürk televizyonunda katıldığı programda, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Hem terörle etkin bir mücadele gerçekleştirmek hem de sınırlarımızı korumak için Güney Ordusu'nu kuracağız" ifadeleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, "Komedi, mizah gibi" dedi.

Bu tür konuların, bir yerde çay, kahve içerken ortaya atılacak türden konular olmadığını belirten Akar, şunları söyledi:

"Ordumuzun mevcudu aşağı yukarı 500 bin kişi. Karargahlardaki generallerimiz, amirallerimiz, subaylarımız, astsubaylarımız hepsi her konuyu inceliyor. Bir şey yapılırken 'pat' diye yapılmıyor ne Bakan ne Genelkurmay Başkanı kendi başına bir şey söylüyor. İhtiyaçlar vardır, sorunlar vardır. Hangi ihtiyaç, hangi sorun var diye bakılır. Bizim 2'nci Ordumuz, 7'nci ve 6'ncı Kolordularımız var, bunlar görevlerini yapıyorlar. Nerede aksaklık var, nerede yanlışlık var, ne olmuş? 'Güney ordusu' ne demek, nereden çıktı bu? Kim yapacak, kim söylüyor? Burada müesses bir nizam var. Anayasa çerçevesinde görev yapan bir Silahlı Kuvvetleri var, Genelkurmay Başkanı var, Kara Kuvvetleri Komutanı var. Onlar ne düşünüyorlar, onlar bilmiyorlar mı?"

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile sürekli bölgede inceleme ve denetlemelerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Gidiyoruz, konuşuyoruz, inceleme ve denetlemelerde bulunuyoruz. İnteraktif çalışmalarımız var. İhtiyacımız nedir? Sürekli değişiyor ona göre de bakıyoruz" diye konuştu.