Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hürriyet Gazetesi’ne açıklama yaptı.

Akar, askerlik süresi ile ilgili farklı seçenekler üzerinde durduklarını belirterek, ''9 ay mı, 12 ay mı olur, 6 aya mı iner, hepsi ile ilgili ayrıntılı çalışıyoruz'' dedi

Her yıl 700 bin gencin askerlik çağına eriştiğini vurgulayan Akar, yılda 400 bin gencin askere alındığını hatırlattı. Kalan 300 bin kişinin yeni bir yığılmaya yol açmaması için bedelli askerliğe yönlendirileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, askerlikte 'sefer görev emri' uygulamasını canlı tutulması gerektiğini belirterek; ''Vatandaşlarımızın asgari eğitimden geçmiş olması gerekiyor'' dedi.

SGK'da 'askerlik dönemi borçlanması' ortadan kalkacak

Hulusi Akar, er harçlıklarının artırılmasına ilişkin de çalışmalar olduğunu belirti.

Akar, ''Emeklilik dönemi yaklaştıkça birçok erkek, süresini tamamlamak açısından SGK'da 'askerlik dönemi borçlanması' arayışına giriyor. SGK'lı erlik bu arayışı ortadan kaldıracak doğru bir adım olacak'' dedi.

Kaynak: Hürriyet