HDP, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde bazı Ermeni milletvekillerinin de desteğiyle “Türkiye'de muhalefetteki siyasetçilerin kötüleşen durumu” başlıklı raporu gündeme taşıdı.

Terör örgütü PKK'ya açık desteği nedeniyle ile tutuklu olan isimler gündeme geldiğinde tansiyon yükseldi.

"Teröre açık destek siyasi özgürlük değildir"

Türk Delegasyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, teröre desteğin siyasi özgürlük olarak nitelenemeyeceğini vurguladı.

Kılıç, skandal raporla ilgili "Sizin ülkenizdeki milletvekilleri çıkıp DEAŞ’ın terör örgütü olmadığını söylese, sizin tepkiniz ne olur? Dünya tarafından terör örgütü kabul edilen PKK’ya terör örgütüdür diyebiliyorlar mı? HDP'li vekiller burada, bu önergeyi veren Tiny Cox, hadi herkesin huzurunda söylesinler." dedi.

AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti rapora "hayır" dedi

Söz alan diğer milletvekilleri benzer şekilde raporun taraflı ve maksatlı kaleme alındığını ifade etti.

Oturum sonunda AK Parti'nin yanı sıra, MHP, CHP ve İyi Parti'den milletvekilleri de rapora hayır oyu kullandı.

Azerbaycan Ermeni grubun desteklediği raporu eleştirdi

Ermeni milletvekillerinin desteklediği rapora Azerbaycan grubundan da sert itiraz geldi.

Samed Seyidov ve Ganire Paşayeva yanlış bilgilerle Türkiye'nin üzerine gidildiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber