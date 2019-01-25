Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'a bir telgraf gönderdi.

Erdoğan, telgrafında Arslan'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA