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Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ile görüştü
25 Ocak 2019 Cuma 20:32 - Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 21:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Mogherini'nin telefon görüşmesinde Suriye meselesi ele alındı.
Kaynak: AA
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