Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da AK Parti teşkilat toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da AK Parti teşkilat toplantısında konuşuyor. https://t.co/baqDnF3FPa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Ocak 2019

"Cumhur İttifakı'nın sarsılmasını bekleyenlere esaslı bir ders vermeliyiz"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma ile bu süreci tamamlamalıyız. Bizim bir vaadimiz var, biz bu vaadimize sadık olacağız. Her an aynı amaca hizmet edeceğiz. Her seçim gibi bu da bir imtihandır. Türkiye düşmanlarına korku salacak bir sonuç almalıyız. Aynı fotoğraf karesine dahi girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin, belli çevrelerin emriyle nasıl bir araya getirildiğini izliyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP'li adaylarımızın olduğu yerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın sarsılmasını bekleyenlere esaslı bir ders vermeliyiz. AK Parti 31 Mart'ta acaba ne alacak, sandıklardan ne çıkacak? Tüm dünya bunu takip edecektir.

Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur

"Şu anda döviz düşmeye başladı"

Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler 31 Mart seçimlerini hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Şu anda döviz düşmeye başladı, 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici. Kurulan tezgahların hepsini yıkacağız. Türkiye'yi eski zayıf günlerine döndüremeyecekler. Güçlü bir Türkiye istemeyenler tüm araçlarıyla sahadalar.

"Güneyimizde inşallah barışı da sağlayacağız"

- Hamdolsun çok verimli bir Rusya seyahati gerçekleştirdik ve güneyimizde inşallah barışı da böylece sağlamış oluyoruz.

Kaynak: TRT Haber, AA