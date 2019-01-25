Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de yer aldığı görüşmede Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Akar, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentisi vurgulandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığın da belirtildiği görüşmede, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşünceler paylaşıldı.

Kaynak: TRT Haber