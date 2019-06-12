TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
65 maddelik düzenleme için Genel Kurul yoğun tempo ile çalışıyor.
Dün AK Parti kapalı grup toplantısında görüşülen teklif, bu akşam saat 21.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla AK Parti genel merkezinde görüşülecek.
Toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın partileri ziyaret edecek.
Akar'ın saat 15.00'te MHP, saat 18.00'de de İyi Parti ile görüşmesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber