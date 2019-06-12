CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da partililere seslendi.

Kılıçdaroğlu, partililerden, geçen seçimlerde Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu’na oy vermemiş bir kişiyi ikna etmelerini isteyerek, "Komşunuz, bakkalınız, yakınız arkadaşınız olabilir. Diyeceksiniz ki 'haktan hukuktan yana mısın? O zaman gel şu bozulan adalet terazisini yeniden düzeltelim. Hakkı hukuku birlikte sağlayalım' diyeceksiniz." dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a insan sevgisi getireceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu, güzel bir kenti yeniden inşa edecektir. Ben ona güveniyorum, siz de güvenin." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber