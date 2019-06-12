Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/JqMQFmFQfH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Haziran 2019

Kaynak: TRT Haber