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TRT Haber 04.05.2023 19:46

Bakan Akar: Yarın yapmayı planladığımız toplantı yerine teknik düzeyde bir toplantı yapılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna’dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zaruriyeti ortaya çıktı" dedi.

Bakan Akar: Yarın yapmayı planladığımız toplantı yerine teknik düzeyde bir toplantı yapılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları arasında yarın yapılması planlanan toplantıyla ilgili soruları yanıtladı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkların görüşmelerinin ardından “tahıl girişimi” süresinin 18 Mayıs’a kadar uzatıldığını hatırlatan Akar, “Bu süre bitmeden önce görüşmelerimizi olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunu tekrar herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin istikrarlı bir şekilde devamı için gayretlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

"Teknik düzeyde bir toplantı yapılacak"

Yarın yapılması planlanan toplantıya yönelik ise Akar “Yarın yapmayı planladığımız bakan yardımcılarının toplantısı yerine teknik düzeyde bir toplantı yapılacak. Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna’dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zaruriyeti ortaya çıktı. Yarın bu toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak” dedi.

"Tahıl girişiminin planlı şekilde devam etmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz"

Bakan yardımcılarının yapacağı toplantının gündemiyle ilgili de bilgi veren Akar, şunları söyledi:

“Bir taraftan tahıl sevkiyatı görüşülürken diğer taraftan da orada kalan bazı Türk bandralı gemiler var. O gemilerin tahliyesi de gündeme alınacak. Bunların hepsini birlikte çalışarak bir gündem oluşturacağız ve bu gündemi de bakan yardımcıları görüşecek daha sonra karara bağlanacak. Özellikle Afrika’daki istikrara çok önemli katkısı olmasından dolayı tahıl girişiminin hızlı, güvenli ve planlı şekilde devam etmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Yarın teknik düzeydeki toplantı önümüzdeki hafta da bakan yardımcılarının toplantısıyla bu konunun planlı şekilde devam edeceğini değerlendiriyoruz.”

"Hem teknik toplantıyı hem bakan yardımcılarının toplantısını İstanbul’a planladık"

Toplantıların yerine yönelik soruya “Hem teknik toplantıyı hem bakan yardımcılarının toplantısını İstanbul’a planladık” yanıtını veren Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik değerlendirmesinin sorulmasına üzerine ise “Görüşmelerden, konuşmalardan aldığımız izlenim bu çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağı yönünde. Bunun için çalışıyor, buna gayret gösteriyoruz” dedi.
 

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