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Gündem
AA 04.05.2023 17:00

Sinan Oğan: Seçime kadar gece gündüz demeden çalışacağız

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi önlerindeki son 10 günün zorlu olduğunu, seçime kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.

Sinan Oğan: Seçime kadar gece gündüz demeden çalışacağız

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Sayın Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu size sesleniyorum, hodri meydan. Gelin tam bu noktaya halk kürsüsünü kuralım. Milletin huzurunda gelin projelerimizi, programlarımızı tartışalım, millet görsün." dedi.

Ankara Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde vatandaşlara seslenen Oğan, Zafer, Vatan ve Hürriyet, Turan Hareketi, Türkiye İttifakı ve diğer partilerle Ata İttifakı'nı kurduklarını ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı olarak vatandaşların karşısında bulunduğunu söyledi.

Kendisine, cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için yeterli sayıda imza toplayamayacağının söylendiğini belirten Oğan, "İmzalarımızı topladık. Yola çıkarken 'Anketlerde yer bulamaz.' dediler. Anketlerde hızla tırmana tırmana yukarılara doğru geliyoruz." diye konuştu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi önlerindeki son 10 günün zorlu olduğunu dile getiren Sinan Oğan, seçime kadar uyumayacaklarını, gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.

Diğer cumhurbaşkanı adaylarına seslenen Oğan, "Sayın Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu size sesleniyorum, hodri meydan. Gelin tam bu noktaya halk kürsüsünü kuralım. Milletin huzurunda gelin projelerimizi, programlarımızı tartışalım, millet görsün. Çıkın o saraylarınızdan, gelin milletin önüne, hesaplaşalım." dedi.

Sinan Oğan, alandakilerden, komşularından, arkadaşlarından kendisi için oy istemeleri talebinde de bulundu.

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